Τον τρόμο που έζησαν όταν ένοπλοι ληστές εισέβαλλαν στην οικία τους, στον Άλιμο το βράδυ της Δευτέρας, περιέγραψε η σύζυγος του επιχειρηματία, που μαζί με τον άνδρα της, βρισκόταν για 3 ώρες ήταν σε ομηρία.

«Εύχομαι να μην το ζήσει κανένας άνθρωπος, ούτε ο χειρότερος εχθρός», ανέφερε αρχικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ η κυρία Μάρθα Παλατσίδου

Και περιέγραψε τα όσα έγιναν:

«Συνήθως βάζουμε συναγερμό όταν πηγαίνουμε για ύπνο, δεν βάζουμε πιο νωρίς. Πάνω ήταν κλεισμένα όλα ερμητικά και καθόμασταν με τα κινητά στα χέρια. Ξαφνικά βλέπουμε από τη σκάλα να κατεβαίνουν δύο άνδρες, σαν νίντζα, ντυμένοι στα μαύρα. Για ένα δευτερόλεπτο νομίζαμε πως κάποιος μας έκανε πλάκα, ίσως τα παιδιά, γιατί δεν ακούσαμε κάποιο θόρυβο.

Αυτοί άνετοι, έρχονται ένας σε μένα, ένας στο σύζυγο, με όπλο. Μας σημαδεύανε και μας πήραν τα κινητά από το χέρι και μας βάλαμε να καθίσουμε στον ίδιο καναπέ δίπλα δίπλα και ανοίγουν το παράθυρο που ήταν πίσω μας και πηδάει άλλος ένας μέσα. Ο τρίτος είχε ένα σακβουαγιάζ και είχαν και έναν λοστό στο χέρι και μου λέει ένας ‘’σήκω να κλείσεις το παντζούρι’’. Μιλούσαν άπταιστα ελληνικά αλλά δεν ήταν η μητρική τους γλώσσα, είχαν προφορά ξένη.

Εκείνη την ώρα είπαμε ‘’τελειώσαμε τώρα’’. Άρχισαν αμέσως τα ‘’πέστε μας που έχετε τα πολλά για να μην κάνουμε ζημιές στο σπίτι και να μην καθυστερούμε’’. Τους δίναμε ότι είχαμε στην τσέπη μας, στις τσάντες μας. Τους είπα ‘’τι άλλο θέλετε; Πάρτε αυτά και φύγετε, δεν έχουμε τίποτα άλλο’’. Γέλαγαν αυτοί, έλεγαν ‘’θέλουμε να πάρουμε τα πολλά’’. Αυτό κράτησε μια ώρα με πολύ άσχημο τρόπο λεκτικά. Στο σύζυγό μου έλεγαν ‘’κάτσε καλά, θα σου κόψουμε τα δάχτυλα, τώρα θα δεις τι θα πάθεις’’. Ταυτόχρονα οι δύο είχαν ανέβει στον πάνω όροφο και ακούγαμε θόρυβο. Δεν αφήσαν τίποτα όρθιο».

Όπως σημειώνει η κυρία Παλατσίδη, προσευχόταν να μην γυρίσουν τα παιδιά τους στο σπίτι εκείνη την ώρα. «Δεν σταμάτησα καθόλου να προσεύχομαι και αυτό μας έσωσε τελικά», είπε.

Και συνέχισε: «Έρχονται με μια τσάντα και θυμήθηκα πως σε αυτή είχα ένα κομποσκοίνι που δεν ήθελα να το χάσω. Και του είχα πει ‘’γιατί το κάνεις αυτό;’’. Μου έλεγε ‘’δεν ξέρεις εσύ τι έχω περάσει εγώ στη ζωή μου’’. Και του λέω ‘’επειδή μέσα μου αισθάνομαι πως είσαι καλό παιδί, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη, σε αυτή την τσάντα έχω κάτι πολύ πολύτιμο που δεν έχει καμία αξία για εσάς αλλά για μένα είναι σημαντικό’’. Και μου λέει ‘’έλα εδώ να δούμε’’. Και το πήρα το κομποσκοίνι και έκανα προσευχή. Αυτός με ρώτησε τι κάνεις και του είπα ‘’κάνω για σένα προσευχή και τους φίλους σου. Εγώ πιστεύω στον Θεό και την Παναγία και προσεύχομαι να σε βοηθήσει και να πάρει όλα τα εμπόδια από τη ζωή σου να μην αναγκάζεσαι να κάνεις αυτή τη δουλειά’’».

Παράλληλα, μιλώντας στο Mega χτες, η κυρία Παλατσίδη είπε πως στο τέλος, τους χάρισε και μια εικόνα της Παναγίας. «Έβγαλα μια εικόνα και του την έβαλα στο στήθος του. Με ρώτησε “να την πάρω;”, του απάντησα “στη χαρίζω” και εκεί είπα ότι έγινε θαύμα γιατί γύρισε και μου λέει σου υπόσχομαι ότι “αν με βοηθήσει η Παναγία σου, θα έρθω χωρίς τη μάσκα, να σου συστηθώ και να σου ζητήσω συγγνώμη”».

