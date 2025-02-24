Η επί σειρά ετών δημοτική σύμβουλος και αντιδήμαρχος Πειραιά, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από φωτιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα στη Βουλιαγμένη.

Αρχικά ανιχνεύτηκε το πτώμα μιας γυναίκας, και στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι ήταν η Πασχαλίνα Καλαγιά.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Πασχαλίνα Καλαγιά- Καραμαλάκου εξελέγη πρώτη φορά δημοτική σύμβουλος στον Πειραιά το 1986 και επανεξελέγη σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις.

Τον Ιούνιου του 2011 είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης θαλαμηγού, στην οποία επέβαινε.

Πηγή: ΕΡΤ

