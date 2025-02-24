Ιωάννινα: Από τα χωριά στην τάξη, μια καθημερινή πορεία

Τα παιδιά που ζουν στα χωριά των Ιωαννίνων έχουν κάθε μέρα να διανύσουν μία αρκετά μεγάλη απόσταση για να πάνε στο σχολείο τους.

Ο Αλέκος Ιωαννίδης είναι ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, αγαπά πολύ τα παιδιά και κάθε πρωί τα παραλαμβάνει από τα χωριά τους για να τα μεταφέρει στο σχολείο τους στα Δολιανά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αναφέρθηκε στην αγάπη που τρέφει στη δουλειά του εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του ότι μπορεί να τη χάσει εάν δεν υπάρχουν παιδιά. «Είχα 16-17 παιδιά του δημοτικού αλλά τώρα μεγάλωσαν και έφυγαν».

Αλλά και οι μαθητές που μεταφέρονται με το σχολικό, εκφράζουν την αγάπη τους στον οδηγό που τον νιώθουν, όπως λένε σαν «οικογένεια«.

Πηγή: skai.gr

