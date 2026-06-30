Της Έλενας Γαλάρη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε την Τρίτη ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

ανθρωποκτονία με δόλο σε ηρεμη ψυχική κατάσταση,

διακεκριμένη περιπτωση οπλοφορίας, -προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και

παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών .

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον 28χρονο, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην Ελλάδα, 3-4 ημέρες πριν από το συμβάν, είχε στρατολογήσει τουρκική εγκληματική οργάνωση για να δολοφονήσει τον 25χρονο. Όταν θα επέστρεφε στην Τουρκία, για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου, θα του έδιναν ενα εκατομμύριο τουρκικές λίρες, δηλαδή 18 χιλιάδες ευρώ

Πηγή: skai.gr

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