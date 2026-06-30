Ο Ράφαελ Φαν ντερ Φάαρτ έκανε μια μεγάλη κυβίστηση βλέποντας την Ολλανδία να αποκλείεται στους «32» του Μουντιάλ από το Μαρόκο.

Ο παλαίμαχος μεσοεπιθετικός πριν τον αγώνα δήλωνε βέβαιος για την πρόκριση. «Πιστεύω πως το ματς είναι για 3-0. Δεν θέλω να είμαι ασεβής, αλλά όποιος Μαροκινός δεν είναι αρκετά καλός για να παίξει για την εθνική Ολλανδίας, τώρα παίζει στο Μαρόκο. Εμείς (σ.σ. η Ολλανδία) έχουμε παίκτες που αγωνίζονται σε ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Λίβερπουλ. Οπότε, πραγματικά, δεν ανησυχώ για το Μαρόκο», είχε πει on air.

Τα γεγονότα τον διέψευσαν κατηγορηματικά και τον ανάγκασαν να κάνει μια κωλοτούμπα στα λεγόμενά του. Μετά τον αποκλεισμό είπε: «Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Το Μαρόκο άξιζε την πρόκριση. Από το πρώτο λεπτό ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο».

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