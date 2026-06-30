Η Γερμανία θα πρέπει να πάψει να μποϊκοτάρει το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προκειμένου να ενισχύσει την οικονομία της, εκτίμησε η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ σε συνέντευξή της στο Reuters.

Η Βάιντελ εκτίμησε ότι το AfD μπορεί να κερδίσει στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τους επόμενους μήνες σε δύο κρατίδια, χαρακτηρίζοντάς τες ορόσημο προκειμένου το κόμμα να κερδίσει και στις εθνικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν ως το 2029.

«Η φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία ήταν το μυστικό της επιτυχίας του ‘Made in Germany’. Πρέπει να την ανακτήσουμε», τόνισε.

«Η απώλεια αυτής της ενέργειας μάς έχει γυρίσει χρόνια πίσω. Εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί. Μας έχει κάνει να εξαρτόμαστε από τις ΗΠΑ, οι οποίες μας πουλάνε ενέργεια σε πολύ υψηλότερες τιμές», πρόσθεσε η Βάιντελ.

«Αποφασιστικό ορόσημο»

Πριν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία το 2022, το Βερολίνο αγόραζε από τη Μόσχα περισσότερο από το ένα τρίτο του πετρελαίου και περισσότερο από το μισό φυσικό αέριο που εισήγαγε.

Εξάλλου η Γερμανία δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει το σοκ που προκάλεσε η αναστολή της λειτουργίας του πετρελαιαγωγού Nord Stream έπειτα από εκρήξεις τον Σεπτέμβριο του 2022. Η βιομηχανία της χώρας, η οποία έχει πληγεί από την αύξηση του κόστους ενέργειας που ακολούθησε, παραμένει σε ύφεση. Ενδεικτικό της ζοφερής εικόνας της κατάστασης είναι ότι ο γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπής έως και 100.000 θέσεων εργασίας.

Τα σχόλια της Βάιντελ αφήνουν να διαφανεί μια ενδεχόμενη ρήξη εντός της δυτικής συμμαχίας που στηρίζει την Ουκρανία. Αν και η σημερινή κυβέρνηση της Γερμανίας υποστηρίζει την Ουκρανία, οι Γερμανοί πολίτες είναι πιο διχασμένοι.

Τον Σεπτέμβριο είναι προγραμματισμένες εκλογές σε δύο κρίσιμης σημασίας κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας: τη Σαξονία- Άνχαλτ και το Μεκλεμβούργο- Δυτική Πομερανία, όπου η AfD προηγείται στην πρόθεση ψήφου.

Αν το ακροδεξιό κόμμα κερδίσει σε αυτά τα κρατίδια, οι νέες περιφερειακές κυβερνήσεις τους ενδέχεται να αμφισβητήσουν τη μεταναστευτική πολιτική του Βερολίνου, την οποία το AfD θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρη και ότι επιβαρύνει οικονομικά τις τοπικές κυβερνήσεις.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να ανατρέψει το μοντέλο συναίνεσης στη διακυβέρνηση το οποίο ακολουθεί η Γερμανία και να προσφέρει στην AfD ένα εφαλτήριο για να διεκδικήσει την καγκελαρία.

«Η Σαξονία- Άνχαλτ και το Μεκλεμβούργο- Δυτική Πομερανία αποτελούν αποφασιστικά ορόσημα», υπογράμμισε η Βάιντελ.

«Αν κερδίσουμε στη Σαξονία- Άνχαλτ, μετά μάλλον θα ακολουθήσει το Μεκλεμβούργο- Δυτική Πομερανία. Μπορώ να δω την AfD στην καγκελαρία είτε στις επόμενες εκλογές είτε σε αυτές που θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε.

Για τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα, όπως οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, οι οποίοι έχουν απορρίψει τη συνεργασία με το AfD, μια νίκη του ακροδεξιού κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ θα έπληττε το λεγόμενο «τείχος προστασίας», που έχουν συμφωνήσει να εγείρουν προκειμένου το ακροδεξιό κόμμα να μην βρεθεί να συμμετέχει σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Το κόστος της ενέργειας και το ενδεχόμενο φθηνότερης ενέργειας από τη Ρωσία μπορεί να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους. Εξάλλου πολλοί κάτοικοι της ανατολικής Γερμανίας, που ήταν υπό τον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι την πτώση του Τείχους, διατηρούν πιο θετική στάση προς τη Ρωσία και επικριτική προς τις ΗΠΑ.

«Δεν θα ανατρέψουμε τα πάντα»

Νωρίτερα τον Ιούνιο ο Μάρκους Φρόνμαϊερ, σημαντικό στέλεχος της AfD, επισκέφθηκε τη Ρωσία, όπου συναντήθηκε με τον Αλεξέι Μίλερ, επικεφαλής του ρωσικού ενεργειακού γίγαντα Gazprom, και ζήτησε την επαναλειτουργία του αγωγού Nord Stream.

Ο Φρόνμαϊερ απέρριψε τις επικρίσεις που δέχθηκε για το ταξίδι του αυτό, λέγοντας ότι Αμερικανοί επενδυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του Nord Stream προς τη Γερμανία.

«Πρέπει να προσέξουμε στη Γερμανία να μην χάσουμε το παράθυρο ευκαιρίας να επιστρέψουμε στη ρωσική αγορά», τόνισε μιλώντας στο Reuters. «Ο κύριος Μίλερ δήλωσε ότι θα χρειαστούν τρεις μήνες για να αποκατασταθεί η παροχή φυσικού αερίου».

Ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, βουλευτής από του CDU, δήλωσε ότι η φιλορωσική στάση της AfD διαστρεβλώνει τον δημόσιο διάλογο στη Γερμανία. «Η ρομαντικοποίηση της Ρωσίας χρησιμοποιείται από την AfD, ιδίως ενόψει των επερχόμενων εκλογών στην ανατολική Γερμανία», εκτίμησε.

Η Βάιντελ απέρριψε τις κατηγορίες ότι το κόμμα της είναι εξτρεμιστικό, όπως το χαρακτήρισε πέρυσι η υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανίας.

«Ο τρόπος που βλέπουμε τους εαυτούς μας και ο τρόπος με τον οποίο μας κρίνουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι απέχουν χιλιόμετρα», σημείωσε. «Οι άνθρωποι μας χαρακτηρίζουν ακροδεξιό, είμαστε ένα κόμμα για τον καθημερινό άνθρωπο. Δεν θα ανατρέψουμε τα πάντα, αν βρεθούμε στην εξουσία», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

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