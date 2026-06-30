Τζέιμς Νόρτον: Γίνεται ο νέος Άμλετ του Γουέστ Εντ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τόμας Όστερμαϊερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τζέιμς Νόρτον θα αναλάβει τον πρώτο του μεγάλο σαιξπηρικό ρόλο ως 'Αμλετ στο Γουέστ Εντ το επόμενο έτος, σε παραγωγή του σκηνοθέτη Τόμας Όστερμαϊερ.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε την επιλογή του για τον ρόλο ως «προνόμιο» και «αρκετά τρομακτικό».

Προηγούμενη σκηνική εμφάνιση του Νόρτον ήταν το 2023 στο έργο «A Little Life», το οποίο χαρακτήρισε ως μια από τις πιο δύσκολες εμπειρίες του.

Ο Τζέιμς Νόρτον (James Norton) πρόκειται να αναλάβει τον πρώτο του μεγάλο σαιξπηρικό ρόλο στο θέατρο, ενσαρκώνοντας τον 'Αμλετ στο Γουέστ Εντ το επόμενο έτος.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «King & Conqueror» δήλωσε ότι είναι «προνόμιο» και «αρκετά τρομακτικό» το ότι επιλέχθηκε για τον ρόλο στην παραγωγή του καταξιωμένου Γερμανού σκηνοθέτη Τόμας Όστερμαϊερ (Thomas Ostermeier), η οποία θα ανέβει το επόμενο φθινόπωρο.

Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του στη σκηνή ήταν το 2023 στο έργο «A Little Life» βασισμένο στο μυθιστόρημα της Χάνια Γιαναγκιχάρα (Hanya Yanagihara), μια εμπειρία που ο ηθοποιός περιέγραψε ό,τι πιο δύσκολο έχει κάνει ποτέ.

«Είναι προνόμιο για τον καθένα να αναλαμβάνει τον ρόλο του 'Αμλετ» δήλωσε ο Νόρτον. «Είναι επίσης αρκετά τρομακτικό! Αλλά με τον Τόμας Όστερμαϊερ στο τιμόνι, ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι σε καλύτερα χέρια» συμπλήρωσε.

Ο Γερμανός σκηνοθέτης ανέβασε για πρώτη φορά την πολυσυζητημένη εκδοχή του για τον 'Αμλετ το 2008, η οποία μεταφέρθηκε στο Λονδίνο το 2011, με τον Λαρς 'Αιντινγκερ (Lars Eidinger) στον ομώνυμο ρόλο.

Ο Όστερμαϊερ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του θεάτρου Schaubühne του Βερολίνου από το 1999, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά που επιστρέφω στον 'Αμλετ, για το Γουέστ Εντ..θα είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετώ Σαίξπηρ στα αγγλικά και ανυπομονώ να εξερευνήσω το πρωτότυπο κείμενο για να δώσω πνοή σε αυτή τη νέα παραγωγή. Ο πρώτος μου 'Αμλετ περιοδεύει σε όλο τον κόσμο εδώ και 18 χρόνια, οπότε είναι τιμή μου που μου δίνεται η ευκαιρία να τον φέρω εδώ, στο Λονδίνο, με τον Τζέιμς, ο οποίος κατά τη γνώμη μου, είναι ο τέλειος Πρίγκιπας της Δανίας».

Γνωστός για τη τολμηρή προσέγγισή του στα κλασικά έργα, ο Όστερμαϊερ είχε πρόσφατα δύο μεγάλες επιτυχίες με λαμπερούς πρωταγωνιστές στο Λονδίνο: τον «Γλάρο» με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) και το «An Enemy of the People» με τον Ματ Σμιθ (Matt Smith).

Σύμφωνα με τον Guardian, η παραγωγή του «'Αμλετ» θα πραγματοποιηθεί από τις Wessex Grove και Gavin Kalin Productions.

Πηγή: skai.gr

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