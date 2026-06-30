«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ιστορίες από Σύβοτα, Πάργα και Παξούς

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» δοκιμάζει τον γαστρονομικό πλούτο των Παξών, καταγράφει τα προβλήματα αλλά και τη λύση για τα αγριογούρουνα στα Σύβοτα και ακούει τη συγκινητική ιστορία μιας μητέρας στην Πάργα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Οι γεύσεις των Παξών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την παράδοση και τα τοπικά προϊόντα του νησιού. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, τα τοπικά τυριά, αλλά και το περίφημο κρασί από τους αμπελώνες των Αντίπαξων συνθέτουν μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία που αναδεικνύει τον πλούτο της επτανησιακής κουζίνας.

Δεκάδες καταγγελίες λουόμενων για την εμφάνιση αγριόχοιρων σε παραλία στα Σύβοτα οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές σε μια ασφαλή και δοκιμασμένη μέθοδο απομάκρυνσης των ζώων για να μη κινδυνεύσει κανείς. Κοντά στην παραλία δημιουργήθηκε ένας μεγάλος περιφραγμένος χώρος, όπου μέσα βρίσκουν τροφή. Στη συνέχεια, τα ζώα, που μπαίνουν εδώ, οδηγούνται σε βουνά της περιοχής, όπου μπορούν να βρουν τροφή και νερό, μακριά από κατοικημένες περιοχές και καλλιέργειες.

Στους ανοιχτούς αγώνες θάλασσας, γνωστούς ως Ionian Swimming Challenge που έγιναν φέτος και στην Πάργα για πρώτη φορά, τα φώτα έπεσαν σε μια Θεσσαλονικιά κολυμβήτρια που γράφει ιστορία με τη δύναμη της ψυχής της.

Η 54χρονη Πάττυ Στογιαννίδου, μητέρα τριών παιδιών, όταν το 2023 έχασε τον σύζυγό της από αιφνίδιο θάνατο, έβαλε ένα στοίχημα με τον εαυτό της για να ξανασταθεί όρθια και το κέρδισε. Πέρυσι, κολύμπησε από την Αγγλία ως τις ακτές της Γαλλίας στον διάπλου της Μάγχης και τώρα ετοιμάζεται να κατακτήσει και τους 7 ωκεανούς του κόσμου. Το επόμενο βήμα είναι οι αγώνες στην Καταλίνα της Καλιφόρνια. Σα να μη πέρασε μια μέρα από τότε που ήταν 25 χρονών πρωταθλήτρια κολύμβησης κι ενώ για περίπου δυο δεκαετίες είχε αποσυρθεί από το άθλημα.

Δείτε το trailer:

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