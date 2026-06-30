Ημέρα… Ντε Φράι η σημερινή για τον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι με ένα βίντεο φρόντισαν να βάλουν τους οπαδούς τους σε… ολλανδική διάθεση προαναγγέλλοντας την ανακοίνωση της απόκτησης του Στέφαν Ντε Φράι.

Θυμίζουμε ότι το τριφύλλι έχει συμφωνήσει με τον Ολλανδό άσο για συμβόλαιο 1+1 με συνολικές αποδοχές που φτάνουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

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