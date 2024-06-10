Λογαριασμός
Σοβαρό ατύχημα για τη Λιάνα Κανέλλη χθες, φεύγοντας από εκπομπή για τις ευρωεκλογές - «Ωχ, έπεσε» - Βίντεο

 Από την πτώση, η βουλευτής του ΚΚΕ χτύπησε άσχημα το ήδη εγχειρισμένο πόδι της - Αναστάτωση στο στούντιο από τις κραυγές πόνου

κανελλη

Ατύχημα είχε χθες η Λιάνα Κανέλλη τη στιγμή που έφευγε από το πλατό του ΑΝΤ1 το βράδυ των ευρωεκλογών, προκαλώντας την έντρομη αντίδραση  με της Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία είπε σοκαρισμένη είπε «ωχ! έπεσε».

Αν και η κάμερα δεν κατέγραψε την πτώση, ακούστηκε ο γδούπος και οι πονεμένες κραυγές της βουλευτού του ΚΚΕ. 

Στο στούντιο επικράτησε αναστάτωση από όλους και ο  Νίκος Χατζηνικολάου σηκώθηκε για να βοηθήσει.

Όπως έγινε γνωστό, από την πτώση, η Λιάνα Κανέλλη χτύπησε άσχημα το ήδη εγχειρισμένο πόδι της.

Μάλιστα, σε τηλεοπτικά πλάνα εκπομπής, η βουλευτής του ΚΚΕ φάνηκε να βγαίνει από το στούντιο της εκπομπής σχεδόν κλαίγοντας από τον πόνο. 

