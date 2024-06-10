Ατύχημα είχε χθες η Λιάνα Κανέλλη τη στιγμή που έφευγε από το πλατό του ΑΝΤ1 το βράδυ των ευρωεκλογών, προκαλώντας την έντρομη αντίδραση με της Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία είπε σοκαρισμένη είπε «ωχ! έπεσε».
Αν και η κάμερα δεν κατέγραψε την πτώση, ακούστηκε ο γδούπος και οι πονεμένες κραυγές της βουλευτού του ΚΚΕ.
Στο στούντιο επικράτησε αναστάτωση από όλους και ο Νίκος Χατζηνικολάου σηκώθηκε για να βοηθήσει.
Όπως έγινε γνωστό, από την πτώση, η Λιάνα Κανέλλη χτύπησε άσχημα το ήδη εγχειρισμένο πόδι της.
Μάλιστα, σε τηλεοπτικά πλάνα εκπομπής, η βουλευτής του ΚΚΕ φάνηκε να βγαίνει από το στούντιο της εκπομπής σχεδόν κλαίγοντας από τον πόνο.
