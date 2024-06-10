Ενα πολύ θερμό καλοκαίρι είναι προ των πυλών για το σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τις μετρήσεις και τα μοντέλα της ΕΜΥ.

Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι οι μέσες θερμοκρασίες του τριμήνου Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου θα είναι καθημερινά 1-2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές, με συχνά κύματα καύσωνα, τα οποία θα εναλλάσσονται με διαστήματα κανονικών ή/και χαμηλότερων θερμοκρασιών.

Από πλευράς υετού (βροχοπτώσεων), και τα δύο μοντέλα, τόσο το ECMWF, όσο και το multi-model, για τις περισσότερες Ευρωπαϊκές περιοχές προβλέπουν κανονικές συνθήκες, με τάση για περισσότερες βροχές στη βόρεια Ευρώπη και τάση για γενικά μειωμένες στην κεντρική και νότια.

Ενδείξεις για μικρή υπέρβαση των μέσων τιμών υετού υπάρχουν τοπικά και στην ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικά για την Ελλάδα, με βάση το ECMWF, ενδείξεις για μειωμένες βροχοπτώσεις εμφανίζονται στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη - βορειοανατολικό Αιγαίο.

Μικρές πιθανότητες για κάπως αυξημένες βροχοπτώσεις εμφανίζονται στις Κυκλάδες, μια περιοχή όμως που, για αυτή την εποχή του έτους, αρκούν ίχνη υετού για να έχουμε θετική απόκλιση.

Πηγή: skai.gr

