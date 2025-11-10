Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας η Αλεξανδρούπολη, καθώς εκατοντάδες τρακτέρ και αγρότες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», επιχειρώντας να το αποκλείσουν. Οι συγκεντρωμένοι παραμέρισαν τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν προς το κέντρο της πόλης.

Η αιτία της έντασης

Η κινητοποίηση συνδέεται με την επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή, την Τρίτη. Οι αγρότες δηλώνουν αγανακτισμένοι από τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τη γενικότερη οικονομική τους ασφυξία και καλούν τον πρωθυπουργό να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με την αστυνομία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη εντός του αεροδρομίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών και αξιωματούχων της περιοχής, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης.

Η ανακοίνωση των αγροτών

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση, στην οποία τονίζει:



«Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας. Οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο. Η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων».

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή

Οι αγρότες της περιοχής έχουν ήδη λάβει κάλεσμα για συγκέντρωση με τα τρακτέρ τους στο ΚΤΕΛ Φερών, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, απ’ όπου σχεδιάζουν να κινηθούν προς Αλεξανδρούπολη. Η αστυνομία έχει τεθεί σε επιφυλακή, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή αποκλεισμοί δρόμων εφόσον η πορεία συνεχιστεί.



Η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι αγρότες δηλώνουν πως «δεν αντέχουν άλλο» και ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων.

