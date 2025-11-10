Βίντεο ντοκουμέντο με τη συνάντηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και της συζύγου του Αμαλίας με τον πρόεδρο Κένεντι και την Τζάκι το 1961 έδωσε στη δημοσιότητα το elenasdiary_blog.

Η επίσκεψη του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας Καραμανλή στον Λευκό Οίκο το 1961, ήταν μια από τις λαμπρές στιγμές της ελληνικής διπλωματίας εκείνης της εποχής. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και η σύζυγος του έγιναν δεκτοί με θερμότητα από τον πρόεδρο Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι και την Πρώτη Κυρία, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον επιδίωκε να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ελλάδα. Ωστόσο, τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στην Πρώτη Κυρία της Ελλάδας, Αμαλία Καραμανλή.

