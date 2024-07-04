Επίθεση από οδηγό, στη λεωφόρο Μαραθώνος, δέχθηκε ο τέως δήμαρχος Ραφήνας Βαγγέλης Μπουρνούς.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Mega, ο τέως δήμαρχος φαίνεται να δέχεται κλωτσιές από τον οδηγό ενώ λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο του άντρα που τον τραυμάτισε, καταγράφεται να κάνει όπισθεν για να πάρει φόρα, με τον οδηγό αμέσως μετά να γκαζώνει και να παρασέρνει τον 59χρονο πολιτικό, που είχε ήδη ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

