Ακυρώσεις- τροποποιήσεις πτήσεων AEGEAN και Olympic Air για την απεργία 28/2

Λόγω συμμετοχής της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) στην 24ωρη γενική απεργία που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025, από 00:00 έως 23:59 τοπική ώρα, η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι είναι υποχρεωμένες να προβούν σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεων του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, εκτός από τις παρακάτω, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τις κάτωθι τροποποιήσεις:

Εταιρεία Νέα Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς Νέα Ώρα Αναχώρησης (τοπική) Α AEGEAN 28/02/2025 A3909 Λάρνακα Αθήνα 23:30 AEGEAN 01/03/2025 A3910 Αθήνα Λάρνακα 00:00 AEGEAN 01/03/2025 A3898 Αθήνα Γιερεβάν 00:15 AEGEAN 01/03/2025 Α3930 Αθήνα Κάιρο 00:00

Επιπλέον και λόγω της απεργίας, ακυρώσεις και τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε προγραμματισμένες πτήσεις της 27ης Φεβρουαρίου, καθώς και της 1ης Μαρτίου.

Στον παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι πτήσεις που ακυρώνονται:

Εταιρεία Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς AEGEAN 27/2/2025 A3950 Αθήνα Τζέντα AEGEAN 27/2/2025 A3896 Αθήνα Τιφλίδα AEGEAN 27/2/2025 A3952 Αθήνα Ριάντ AEGEAN 27/2/2025 A3940 Αθήνα Αμμάν AEGEAN 27/2/2025 Α3930 Αθήνα Κάιρο AEGEAN 01/03/2025 A3951 Τζέντα Αθήνα AEGEAN 01/03/2025 A3985 Σκόπια Αθήνα

Στον παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι πτήσεις που τροποποιούνται:

Εταιρεία Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς Νέα Ώρα Αναχώρησης (τοπική) Α AEGEAN 27/2/2025 A3740 Αθήνα Λας Πάλμας 12:20 AEGEAN 27/2/2025 A3741 Λας Πάλμας Αθήνα 16:55 AEGEAN 27/2/2025 A3614 Αθήνα Παρίσι 16:00 AEGEAN 27/2/2025 A3615 Παρίσι Αθήνα 19:20 AEGEAN 27/2/2025 A3604 Αθήνα Λονδίνο 15:00 AEGEAN 27/2/2025 A3605 Λονδίνο Αθήνα 17:55 AEGEAN 27/2/2025 A3328 Αθήνα Ηράκλειο 22:50 AEGEAN 27/2/2025 A3136 Αθήνα Θεσσαλονίκη 22:50

Σημειώνεται ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του επιβατικού κοινού η εταιρεία έχει μεριμνήσει για την προσθήκη επιπλέον πτήσεων και αύξηση των προσφερόμενων θέσεων τόσο στο δίκτυο του εσωτερικού, όσο και το δίκτυο του εξωτερικού τις ημέρες αμέσως πριν και αμέσως μετά την 28η Φεβρουαρίου.

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται την 28η Φεβρουαρίου λόγω της απεργίας θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.

Επιπλέον, η AEGEAN και προκειμένου να διευκολύνει το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, και συγκεκριμένα την περίοδο 1η έως 3η Μαρτίου, παρέχει τη δυνατότητα, είτε α) δωρεάν επανέκδοσης και αλλαγής των εισιτηρίων χωρίς επιπλέον κόστος για ταξίδια ή πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου, είτε β) διάθεσης credit voucher.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες να επισκεφθούν το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την AEGEAN:

801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air:

801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.