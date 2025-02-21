Ακυρώσεις- τροποποιήσεις πτήσεων AEGEAN και Olympic Air για την απεργία 28/2

Λόγω συμμετοχής της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) στην 24ωρη γενική απεργία που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025, από 00:00 έως 23:59 τοπική ώρα, η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι είναι υποχρεωμένες να προβούν σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεων του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού.
Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, εκτός από τις παρακάτω, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τις κάτωθι τροποποιήσεις:
|
Εταιρεία
|
Νέα Ημερομηνία
|
Αριθμός πτήσης
|
Από
|
Προς
|
Νέα Ώρα Αναχώρησης (τοπική)
|
|
|
|
|
Α
|
AEGEAN
|
28/02/2025
|
A3909
|
Λάρνακα
|
Αθήνα
|
23:30
|
AEGEAN
|
01/03/2025
|
A3910
|
Αθήνα
|
Λάρνακα
|
00:00
|
AEGEAN
|
01/03/2025
|
A3898
|
Αθήνα
|
Γιερεβάν
|
00:15
|
AEGEAN
|
01/03/2025
|
Α3930
|
Αθήνα
|
Κάιρο
|
00:00
Επιπλέον και λόγω της απεργίας, ακυρώσεις και τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε προγραμματισμένες πτήσεις της 27ης Φεβρουαρίου, καθώς και της 1ης Μαρτίου.
Στον παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι πτήσεις που ακυρώνονται:
|
Εταιρεία
|
Ημερομηνία
|
Αριθμός πτήσης
|
Από
|
Προς
|
|
|
|
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3950
|
Αθήνα
|
Τζέντα
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3896
|
Αθήνα
|
Τιφλίδα
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3952
|
Αθήνα
|
Ριάντ
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3940
|
Αθήνα
|
Αμμάν
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
Α3930
|
Αθήνα
|
Κάιρο
|
AEGEAN
|
01/03/2025
|
A3951
|
Τζέντα
|
Αθήνα
|
AEGEAN
|
01/03/2025
|
A3985
|
Σκόπια
|
Αθήνα
Στον παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι πτήσεις που τροποποιούνται:
|
Εταιρεία
|
Ημερομηνία
|
Αριθμός πτήσης
|
Από
|
Προς
|
Νέα Ώρα Αναχώρησης (τοπική)
|
|
|
|
|
Α
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3740
|
Αθήνα
|
Λας Πάλμας
|
12:20
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3741
|
Λας Πάλμας
|
Αθήνα
|
16:55
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3614
|
Αθήνα
|
Παρίσι
|
16:00
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3615
|
Παρίσι
|
Αθήνα
|
19:20
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3604
|
Αθήνα
|
Λονδίνο
|
15:00
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3605
|
Λονδίνο
|
Αθήνα
|
17:55
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3328
|
Αθήνα
|
Ηράκλειο
|
22:50
|
AEGEAN
|
27/2/2025
|
A3136
|
Αθήνα
|
Θεσσαλονίκη
|
22:50
Σημειώνεται ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του επιβατικού κοινού η εταιρεία έχει μεριμνήσει για την προσθήκη επιπλέον πτήσεων και αύξηση των προσφερόμενων θέσεων τόσο στο δίκτυο του εσωτερικού, όσο και το δίκτυο του εξωτερικού τις ημέρες αμέσως πριν και αμέσως μετά την 28η Φεβρουαρίου.
Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται την 28η Φεβρουαρίου λόγω της απεργίας θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.
Επιπλέον, η AEGEAN και προκειμένου να διευκολύνει το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, και συγκεκριμένα την περίοδο 1η έως 3η Μαρτίου, παρέχει τη δυνατότητα, είτε α) δωρεάν επανέκδοσης και αλλαγής των εισιτηρίων χωρίς επιπλέον κόστος για ταξίδια ή πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου, είτε β) διάθεσης credit voucher.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες να επισκεφθούν το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:
Για την AEGEAN:
801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air:
801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)
