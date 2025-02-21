«Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι δημόσια περιουσία και πρέπει να προστατεύονται. Υπάρχουν πολίτες που αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία, τον προαστιακό ή τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο λόγω παραβατικών συμπεριφορών. Αυτό αλλάζει από σήμερα. Η παρουσία της Αστυνομίας θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού». Στη δήλωση αυτή προέβη σήμερα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Βασίλης Οικονόμου, με αφορμή την έναρξη της συγκοινωνιακής αστυνομίας και των πρώτων δρομολογίων της.

Στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις αστικές συγκοινωνίες, περίπου 130 αστυνομικοί τοποθετούνται σε λεωφορεία και τρένα του προαστιακού στη Δυτική Αθήνα. Οι ένστολοι ή με πολιτικά ρούχα αστυνομικοί θα επιβαίνουν στα οχήματα από την έναρξη έως τη λήξη των δρομολογίων, επιτηρώντας τις διαδρομές και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο της «πρεμιέρας» της νέας αυτής πρωτοβουλίας, ο υφυπουργός συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΣΥ, Στέφανο Αγιάσογλου, επισκέφθηκε, σήμερα το πρωί, το αμαξοστάσιο της εταιρείας στην Πέτρου Ράλλη, όπου στεγάζεται το κέντρο ελέγχου όλων των δρομολογίων της Αττικής και ενημερώθηκε από τον επόπτη του προγράμματος, ταξίαρχο Εμμανουήλ Παναγιώτου, και τον υπεύθυνο μονάδας, αστυνομικό υποδιευθυντή Κωνσταντίνο Δήμου, για τη λειτουργία του κέντρου ελέγχου. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο της ΟΣΥ από το ΣΚΑ με κατεύθυνση προς τις Αχαρνές, παρακολουθώντας από κοντά την εφαρμογή του νέου προγράμματος.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου σε δήλωσή του ευχαρίστησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, «τους αστυνομικούς και τα στελέχη που με αφοσίωση και ζήλο, αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και προσέθεσε: «Είναι μια εξαιρετική συνέργεια μεταξύ των δύο υπουργείων και των αντίστοιχων υπηρεσιών που ενώνουν τις δυνάμεις τους για το κοινό καλό, με ουσιαστικά αποτελέσματα. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα σημαντικό μέτρο για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων: σε 12 δρομολόγια, στα οποία έχουν καταγραφεί καταγγελίες για βανδαλισμούς και επικίνδυνες συμπεριφορές, η αστυνομία πλέον παρεμβαίνει, παρακολουθεί την κίνηση και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συγκοινωνιών. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τόσο τους οδηγούς όσο και τους επιβάτες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς φόβο. Το κράτος είναι παρόν. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι δημόσια περιουσία και πρέπει να προστατεύονται. Υπάρχουν πολίτες που αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία, τον προαστιακό ή τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο λόγω παραβατικών συμπεριφορών. Αυτό αλλάζει από σήμερα. Η παρουσία της αστυνομίας θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.