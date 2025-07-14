Ξεκινά σήμερα η αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τους ασθενείς, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι ασθενείς άνω των 18 ετών που παίρνουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία ουσιαστικά θα «βαθμολογούν» τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας και την εμπειρία τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - «από το αν υπήρχε χαρτί τουαλέτας ή σεντόνια έως το χρόνο εξυπηρέτησης από το προσωπικό», όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ο τρόπος αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο

Για 7 ημέρες μετά το εξιτήριο, οι ασθενείς θα μπορούν να απαντούν σε ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο στο οποίο θα μπαίνουν από σύνδεσμο που θα φτάνει στο κινητό τους με sms. Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών έχουν διασφαλιστεί και μέσω ΑΜΚΑ και άλλων στοιχείων θα προκύπτει ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν όντως νοσηλευτεί.

Στόχος είναι να γίνει μέτρηση της ικανοποίησης όσων ασθενών έχουν νοσηλευθεί και έχουν λάβει εξιτήριο από κάποιο νοσοκομείο της χώρας, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπως καταλήγει το ερωτηματολόγιο, για να καταγραφεί και μια γενική αξιολόγηση πέρα από τα ειδικά δεδομένα που θα συλλέγονται από πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο δεν διαρκεί πάνω από 3 λεπτά.

Η μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών που έχουν νοσηλευθεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αφορά στοιχεία όπως:

1. Προσβασιμότητα

2. Οργάνωση και συντονισμός της φροντίδας

3. Ποιότητα φροντίδας και αλληλεπίδραση με το προσωπικό (επικοινωνία, ευγένεια και εμπιστοσύνη)

4. Υποστήριξη και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

5. Καθαριότητα, υγιεινή και σίτιση

6. Υποστήριξη και ενημέρωση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο

7. Η γνώση ύπαρξης των ΓΠΔΛΥΥ στα νοσοκομεία και η αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης

8. Γενική / συνολική αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.