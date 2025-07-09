Τον τρόπο αξιολόγησης των νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς με το «Ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης της εμπειρίας του εσωτερικού ασθενή στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.», ανέλυσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Yγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

Το έργο αποτελεί τμήμα του συνολικού σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Στην αξιολόγηση συμμετέχουν ασθενείς ηλικίας 18 και άνω που νοσηλεύτηκαν για τουλάχιστον μια ημέρα και αυτή περιλαμβάνει 35 ερωτήσεις που αξιολογούν τους βασικούς τομείς λειτουργίας του νοσοκομείο, όπως η καθαριότητα και υγιεινή και η φροντίδα, ενώ ζητείται στο τέλος και μια γενική αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας.

Συγκεκριμένα, η μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών που έχουν νοσηλευθεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αφορά στοιχεία όπως:

Προσβασιμότητα

Οργάνωση και συντονισμός της φροντίδας

Ποιότητα φροντίδας και αλληλεπίδραση με το προσωπικό (επικοινωνία, ευγένεια και εμπιστοσύνη)

Υποστήριξη και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Καθαριότητα, υγιεινή και σίτιση

Υποστήριξη και ενημέρωση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο

Η γνώση ύπαρξης των ΓΠΔΛΥΥ στα νοσοκομεία και η αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης

Γενική / συνολική αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας

Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά μετά το εξιτήριο, ενώ σε κανένα στάδιο δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα του πολίτη. Δημιουργείται ένα μοναδικό αναγνωριστικοί ID και ένας μοναδικός σύνδεσμος που στέλνεται μέσω SMS στον πολίτη 5 μέρες μετά. Σε αυτόν θα συνδεθεί με τον ΑΜΚΑ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να έχει ενεργοποιηθεί η άυλη συνταγογράφηση.

Σημειώνεται πως η δυνατότητα αξιολόγησης παραμένει ενεργή μετά από 7 μέρες την αποστολή του SMS.

Όπως ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, το ψηφιακό εργαλείο που έρχεται σε λίγες ημέρες απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς που έχουν λάβει εξιτήριο από δημόσιο νοσοκομείο, οι οποίοι θα βαθμολογούν τις υπηρεσίες.

«Θέλουμε να έχουμε πλήρη εικόνα των επιτυχιών και των αποτυχιών των 127 νοσοκομείων του ΕΣΥ», επισήμανε ο υπουργός. «Από το εάν έχει χαρτί τουαλέτας και σεντόνια, μέχρι τα πιο σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η αναμονή στα επείγοντα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε επίσης ο κ. Γεωργιάδης, με την αξιολόγηση «θα έχουμε τη δυνατότητα να βγάζουμε ένα σκορ ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας» και να δίνονται κίνητρα στα «νοσοκομεία που τα πηγαίνουν καλύτερα και να συνετίζουμε τα νοσοκομεία που δεν θα παρέχουν όσα θα έπρεπε στους ασθενείς μας».

Η Ελλάδα σε ΕΕ προπορεύεται πολλών κρατών, είμαστε στην πρώτη 3άδα στην ψηφιακή πλευρά της υγείας, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και ευχαρίστησε τον κ. Παπαστεργίου για τη συνεργασία των υπουργείων για τη δημιουργία του συστήματος αξιολόγησης.

«Σκοπός μας είναι να κάνουμε το ΕΣΥ καλύτερο και να μην κρύψουμε τίποτα κάτω από το χαλί», τόνισε ο υπουργός Υγείας και κάλεσε τους ασθενείς που θα πάρουν εξιτήριο από την επόμενη εβδομάδα να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση η οποία είναι 3-5 λεπτών και είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Σημειώνεται πως το σύστημα αξιολόγησης για την ώρα δεν αφορά τα ογκολογικά, παιδιατρικά και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους με τη σειρά του τόνισε πως «ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τη φωνή του πολίτη. Είναι αυτό που λέμε, εσύ για το ΕΣΥ. Για πρώτη φορά πάμε εμείς στον πολίτη και του δίνουμε βήμα να μας μιλήσει ανώνυμα για το ΕΣΥ».

Και συνέχισε λέγοντας πως: «Tο εργαλείο αξιολόγησης δεν είναι δημοσκόπηση ή καταγραφή γνώμης αλλά είναι εργαλείο διοίκησης. Αποκτούμε στο ΕΣΥ μια εξαιρετικά πολύτιμη πληροφορία που βαθμολογεί και μας μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες του νοσοκομείο, όπως τις έχει βιώσει ο ασθενής. Με αυτό το εργαλείο θα διοικείται το νοσοκομείο και το υπουργείο Υγείας θα εντοπίζει δυσλειτουργίες του συστήματος. Είναι εργαλείο να βαθμολογήσουμε, να παρέμβουμε και να τιμωρήσουμε, εάν δεν διορθώνεται η κατάσταση».

Στη δημοσιότητα θα δοθεί ο βαθμός δυσαρέσκειας ή ευαρέσκειας των νοσοκομείων. «Δεν είναι ρουφιανιά (…) ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε τυραννία», είπε ο κ. Γεωργιάδης σε σχετική ερώτηση.

Το έργο που πραγματοποιείται με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) θα βοηθήσει το υπουργείο Υγείας να καταγράψει και να μετρήσει την παροχή υπηρεσιών υγείας, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου, ο οποίος επισήμανε ότι μετά την καταγραφή θα μπορούμε να βελτιώσουμε το ΕΣΥ.

«Το υπουργείο Υγείας δεν φοβάται να αναμετρηθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Είναι χαρά μας να προσφέρουμε στους πολίτες την δυνατότητα της ψηφιακής αξιολόγησης» τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, καταλήγοντας πως «υπάρχουν πλέον οι άνθρωποι και οι υποδομές για την ψηφιοποίηση της Υγείας».

Πηγή: skai.gr

