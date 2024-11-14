Συνελήφθησαν 11 γυναίκες μετά από ελέγχους σε οίκους ανοχής σε Αθήνα και Περιστέρι

Έλεγχο σε 3 οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας και του Περιστερίου πραγματοποίησαν χθες, στο πλαίσιο δραστηριοποίησης για εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλεγχο σε 3 οίκους ανοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συγκεκριμένοι οίκοι ανοχής, από τους οποίους ο ένας «κρυφός» («μασάζ»), είχαν σφραγιστεί κατ' επανάληψη με αποφάσεις των αρμόδιων δήμων και κατά συνέπεια τα απασχολούμενα σε αυτούς άτομα συνελήφθησαν για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Ειδικότερα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 11 γυναικών, ενώ από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στους χώρους αυτούς, συνολικά, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 896 ευρώ.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι δήμοι, προκειμένου προβούν στην επανασφράγιση των οίκων ανοχής.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος δύο εξ αυτών θα κινηθεί διαδικασία διοικητικής απέλασης, λόγω στέρησης νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

