Αγρότισσα του μέλλοντος: από τα αμύγδαλα στο κεχρί

To «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συναντά τη Μαρία Μπότη, μια νέα αγρότισσα στη Δεσκάτη, η οποία αποφάσισε να καλλιεργήσει κεχρί, ένα ιδιαίτερο δημητριακό.

Η ίδια μας μιλάει για αυτό και τονίζει πόσο σημαντικές είναι πλέον οι συνεργασίες στον πρωτογενή τομέα.

Η φήμη της πλέον έχει βγει από τα όρια της Ελλάδος και ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

