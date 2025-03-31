Λογαριασμός
Αγρότισσα του μέλλοντος: Από τα αμύγδαλα στο κεχρί

H «αγρότισσα του μέλλοντος», από τη Δεσκάτη, που αποφάσισε να καλλιεργήσει κεχρί, μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ 

To «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συναντά τη Μαρία Μπότη, μια νέα αγρότισσα στη Δεσκάτη, η οποία αποφάσισε να καλλιεργήσει κεχρί, ένα ιδιαίτερο δημητριακό.

Η ίδια μας μιλάει για αυτό και τονίζει πόσο σημαντικές είναι πλέον οι συνεργασίες στον πρωτογενή τομέα.

Η φήμη της πλέον έχει βγει από τα όρια της Ελλάδος και ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αγρότες Δημητριακά
