Αγρότισσα του μέλλοντος: από τα αμύγδαλα στο κεχρί

To «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συναντά τη Μαρία Μπότη, μια νέα αγρότισσα στη Δεσκάτη, η οποία αποφάσισε να καλλιεργήσει κεχρί, ένα ιδιαίτερο δημητριακό.
Η ίδια μας μιλάει για αυτό και τονίζει πόσο σημαντικές είναι πλέον οι συνεργασίες στον πρωτογενή τομέα.
Η φήμη της πλέον έχει βγει από τα όρια της Ελλάδος και ταξιδεύει στο εξωτερικό.
- «Πνίγηκε» η Πάρος από τις ισχυρές καταιγίδες - Χείμαρρος παρέσυρε αυτοκίνητα στη θάλασσα - Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων - Δείτε βίντεο
- Σεξουαλική επίθεση δέχθηκαν δύο 14χρονες αθλήτριες από εργαζόμενο στο κλειστό γυμναστήριο Βόλου
- Ανατριχίλα με χειρόγραφες σημειώσεις του 51χρονου ο οποίος προκάλεσε πανικό χθες στο Κορωπί - Δείτε εικόνες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.