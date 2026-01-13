Της Δώρας Αντωνίου

Σε νέα, απαιτητική φάση εισέρχεται το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων μετά τη χθεσινή εμπλοκή στην προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με εκπροσώπους των μπλόκων. Μία συνάντηση θα γίνει σίγουρα, στις 3 μ.μ., με εκπροσώπους από 18 μπλόκα και συλλόγους που έχουν αποχωρήσει από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, καθώς είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο, με ανταλλαγή τελεσιγράφων ανάμεσα στις δύο πλευρές από τη στιγμή που κατέστη σαφές ότι δεν εννοούσαν με τον ίδιο τρόπο την συμφωνία για συνάντηση δύο αντιπροσωπειών με τον πρωθυπουργό. Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου έκαναν λόγο για δύο αντιπροσωπείες: η μία των εκπροσώπων των «σκληρών» μπλόκων και η δεύτερη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα μπλόκα που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Οπως το έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, «ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο συναντήσεις, τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, παρουσία του Πρωθυπουργού. Η πρώτη με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή. Άρα, είναι δύο συναντήσεις».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση είχε βάλει σαν όρο στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου να εκπροσωπηθούν όλοι οι αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε προοπτική συμφωνίας και συνολικής εκπροσώπησης, επιλέχθηκε η φόρμουλα των δύο συναντήσεων. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι μπορεί από την πλευρά του πανελλαδικού συντονιστικού, που συνεδρίασε στη Νίκαια της Λάρισας, είχε αποφασιστεί να σχηματιστούν δύο αντιπροσωπείες, μία για τους αγρότες και μία για την εκπροσώπηση κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων, αλλά δεν συνεπάγεται αυτό ότι θα γινόταν αποδεκτή η δική τους απόφαση.

Τελικά, επικράτησε ξανά μια διαδικασία παράλληλων μονολόγων και ανταλλαγής τελεσιγράφων, που οδήγησε στο ναυάγιο της σημερινής συνάντησης και το αδιέξοδο. Ολοι οι διαθέσιμοι δίαυλοι επικοινωνίας αξιοποιούνται σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος, αν και οι προοπτικές δεν έδειχναν ιδιαίτερα ευνοϊκές αργά χθες το βράδυ. Ωστόσο, η προοπτική επιστροφής σε μετωπική σύγκρουση είναι σαφές ότι δεν ευνοεί κανέναν και διαμορφώνει μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση.

Από την κυβέρνηση κάνουν λόγο για μια κατάσταση που προκλήθηκε διότι μια μικρή μειοψηφία χρησιμοποιεί τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως άλλοθι για προσωπικές και εξωθεσμικές επιδιώξεις, αναφέροντας ότι μεταξύ των προσώπων που προτάθηκαν ως εκπρόσωποι των μπλόκων στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ήταν και πρόσωπα ελεγχόμενα για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές.

Ενόψει κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, οι ίδιες πηγές φρόντισαν από χθες βράδυ να διαμηνύσουν ότι «μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές», αναφορά που καθιστά σαφές ότι το plan b της σκληρής γραμμής έναντι των μπλόκων είναι έτοιμο προς εφαρμογή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.