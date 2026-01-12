«Όχι» στην αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η εισήγηση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, την ίδια στιγμή που προτάθηκε η διεξαγωγή νέας πανελλαδικής σύσκεψης, προκειμένου να αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και η κάθοδος με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προέδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας μίλησε για «εμπαιγμό και κοροϊδία» από την πλευρά της κυβέρνησης, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένουν μέχρι αύριο το πρωί από το Μέγαρο Μαξίμου να δεχθούν την επιτροπή των 25 αγροτών, συν 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Ο κ. Τζέλλας ενημέρωσε το σώμα των αγροτών πως μετά από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αλλά και την απόφαση του μπλόκου στη Νίκαια, με την παρουσία περισσοτέρων των 1.000 ατόμων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι όροι της κυβέρνησης δεν γίνονται δεκτοί.

Ο κ. Τζέλλας κατήγγειλε την τακτική της κυβέρνησης να ορίσει δύο ξεχωριστές συναντήσεις (μιας επιτροπής στη 1:00 μ.μ. και μιας άλλης στις 3:00 μ.μ.), επιχειρώντας να λύσει φλέγοντα ζητήματα επιβίωσης μέσα σε ένα δίωρο. «Αυτό δείχνει ότι δεν θέλουν διάλογο, ούτε να δώσουν λύσεις. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγουμε από τον δρόμο και να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, υπήρξε νέα επικοινωνία το μεσημέρι με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στον οποίο μεταφέρθηκε η απόφαση των μπλόκων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε».

Με τα νέα δεδομένα και την πλήρη ανατροπή τη Δευτέρα σε σχέση με όσα ίσχυαν την Κυριακή, θεωρείται πλέον δεδομένη η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων, τελωνείων και άλλων δομών, ενώ εντείονται οι φωνές για κάθοδο με τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση, η συνάντηση με την ομάδα αγροτών που έχει κλείσει για τις 15:00 θα γίνει κανονικά αύριο, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενω η επίσημη αντίδραση για τους αγρότες που θα είσαν συνάντηση στις 13:00 με τον πρωθυπουργό, θα ανακοινωθεί μετά τις ανακοινώσεις του Συντονιστικού των αγροτών.

Πηγή: skai.gr

