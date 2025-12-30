Συνεχίζουν τις κινητοποιησεις τους οι αγρότες οι οποίοι για σημερα, Τρίτη έχουν αποφασίσει να ανοίξουν σημεία των εθνικών οδών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιας.

Τρίκαλα

Στα Τρίκαλα, οι αγρότες πραγματοποιούν πορεία με τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, κάποιοι έφτασαν στο πολιτικό γραφείο του Κώστα Σκρέκα και πέταξαν σανό.

Μάλγαρα και τελωνεία

Οι αγρότες στα Μάλγαρα αποφάσισαν από χτες πως δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο και περιμένουν την πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Χατζηκόρτσου. Έτσι, είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Νίκαια

Στη Νίκαια οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, απομακρύνοντας προσωρινά τα τρακτέρ, προκειμένου να δοθεί ανάσα στην κυκλοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν χθες ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών. Παραταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια» παραμένουν τα τρακτέρ στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στρέφουν τώρα το βλέμμα τους στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 09:10’ σήμερα (30-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

–είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

-είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.).

Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km/h .

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε ως εξής.:

– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) ή του Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Τελωνείο των Ευζώνων

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ).

Εξοχή Δράμας

Κλειστός για τα φορτηγά θα παραμείνει σήμερα, μέχρι τις 17.00, ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους ν' ανοίξουν τα μπλόκα από αύριο, ώστε να διευκολυνθούν όσοι θα ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά και να προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Τελωνείο της Νίκης

Μέχρι τις 11 το βράδυ απόψε δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 11 το πρωί.

Τελωνείο του Προμαχώνα

Αντίθετα, κανονικά γίνεται από σήμερα και τουλάχιστον μέχρι την Πρωτοχρονιά η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο του Προμαχώνα, καθώς οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Χαλκηδόνα

Αντίστοιχα, και στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δεν θα κλείσουν σήμερα τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου, ενώ ελεύθερη θα είναι η διέλευση και αύριο και μεθαύριο, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Αχαΐα

Σε κανονική κυκλοφορία είναι από τις 12 και μετά ο αυτοκινητόδρομος στην Περιμετρική Πατρών. H κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα στο ύψος της Εγλυκάδας- Παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς Πύργο.

Αιτωλοακαρνανία

Σήμερα θα υπάρχει μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Αγρινίου από αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας. Η κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους λόγω του μπλόκου στο Αγγελόκαστρο. Ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει σήμερα, σύμφωνα με όσα έχουν προαναγγείλει οι αγρότες.

Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας κλειστό παραμένει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθηνά, ενώ προς τη Λάμια παραμένει ανοιχτή μια λωρίδα.

Νέα μπλόκα και σκέψεις για συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος μετά τα Θεοφάνια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου στον ΣΚΑΪ, η πρόθεση των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου, είναι μετά τα Θεοφάνια να σκληρύνουν τη στάση τους. Αρχικά, θα δημιουργηθούν και νέα μπλόκα, όπως στον δρόμο που συνδέει την Πάτρα με τα Καλάβρυτα.

Ενδεχομένως να δημιουργηθεί μπλόκο και κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου από αγρότες της Πελοποννήσου και ο επόμενος στόχος είναι να γίνει συλλαλητήριο και διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος, ως ένα ακόμα μέτρο πίεσης προς την κυβέρνηση.

