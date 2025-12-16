Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Αποκλεισμένοι οι κάτοικοι Σερίφου – Ανεπαρκής ακτοπλοϊκή σύνδεση με Πειραιά

Ο πρόεδρος επαγγελματιών Σερίφου, Γιώργος Νικολάου καταγγέλλει στον ΣΚΑΪ πως οι κάτοικοι του νησιού είναι αποκλεισμένοι καθώς δεν υπάρχουν επαρκή ακτοπλοϊκά δρομολόγια με τον Πειραιά.

Όπως αναφέρει στους «Αταίριαστους»: «Εμείς δεν κοιτάμε να έχουμε απευθείας πτήση από Ντάλας, αλλά από τον Πειραιά. Καράβια. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και καταστροφική για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Είναι 3 δρομολόγια την εβδομάδα, με 3 επιστροφές: Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή».

Και σημειώνει: «Για παράδειγμα, πριν δύο εβδομάδες επέστρεφα από τη Σέριφο και είχα μέσα στο πλοίο παιδάκια και γονείς… Τους ρώτησα, πάει εκδρομή το σχολείο; Όχι, τα παιδιά πηγαίνανε από την Τετάρτη στον Πειραιά για να δώσουν εξετάσεις για το Proficiency την Κυριακή. Με ό,τι σημαίνει αυτό σε κόστος. Συν 3 μέρες αδικαιολόγητες απουσίες για τα παιδιά. Αυτό που θεωρούμε στην Αθήνα ή την ηπειρωτική Ελλάδα αυτονόητο, δεν υπάρχει για τα νησιά αυτά.

Η Σέριφος, όπως εξηγεί σε είναι άγονη γραμμή. «Αυτή η ιστορία με τις ναυτιλιακές εταιρείες κρατάει χρόνια. Όταν είχαμε 10 εκατ. τουρισμό είχαμε τα ίδια δρομολόγια, όταν είχαμε 15, τα ίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα».

Όπως τονίζει, πλήρης κάλυψη υπάρχει «από το Πάσχα, μέχρι μέσα Σεπτέμβρη» και 6 μήνες είναι ημιαποκλεισμένοι.

«Η δικιάς μας η απαίτηση είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να συζητάμε το 2025 για 3 δρομολόγια και με τις επιστροφές αυτές από το νησί».

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού είναι 1.000 με 1.100.





