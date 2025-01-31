Γαλάτσι: Νεκρός εντοπίστηκε ο 19χρονος που αγνοείτο

Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του 19χρονου από το Γαλάτσι, για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.
Ο άτυχος νεαρός βρέθηκε νεκρός στις 31/01/2025 στα Νταμάρια του Γαλατσίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 31/01/2025 για την τραγική κατάληξη της αναζήτησης.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ο 19χρονος εξαφανίστηκε στις 28/01/2025 από την περιοχή του Γαλατσίου Αττικής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 29/01/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.
«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Χαράλαμπου Ασημακόπουλου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.
- Επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για ναρκωτικά: 17 συλλήψεις -Κατασχέθηκε 1,5 κιλό ηρωίνης (βίντεο)
- Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Επέκταση της προκαταρκτικής έρευνας ζητά ο εισαγγελέας
- Δεν προλαβαίνει να «γράφει» η Δημοτική Αστυνομία στο κέντρο - 5.270 πρόστιμα για αντικανονικό παρκάρισμα σε 12 ημέρες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.