Γαλάτσι: Νεκρός εντοπίστηκε ο 19χρονος που αγνοείτο

Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του 19χρονου από το Γαλάτσι, για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ο άτυχος νεαρός βρέθηκε νεκρός στις 31/01/2025 στα Νταμάρια του Γαλατσίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 31/01/2025 για την τραγική κατάληξη της αναζήτησης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 19χρονος εξαφανίστηκε στις 28/01/2025 από την περιοχή του Γαλατσίου Αττικής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 29/01/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Χαράλαμπου Ασημακόπουλου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.