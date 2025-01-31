Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του, η οποία θα επαναλειτουργήσει κανονικά το πρωί της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2025.

Ισχύουν οι εγγραφές που έχουν ήδη γίνει και συνεχίζονται για όσους ενδιαφέρονται ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Πανελληνίου Συλλόγου: 21 0884 6081 και στο email: panellinios@panelliniosac.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

