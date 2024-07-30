Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν ηλεκτρονικές απάτες με δράστες 11 άτομα

Σε ηλεκτρονικές απάτες με όφελος περίπου 8.000 ευρώ είχαν προχωρήσει 11 άτομα, τα οποία ταυτοποιήθηκαν μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δράστες, το χρονικό διάστημα Μαΐου 2023 - Απριλίου 2024, απέσπασαν, κατά περίπτωση, από πέντε άτομα το συνολικό χρηματικό ποσό των 8.200 ευρώ περίπου.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.