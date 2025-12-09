Λογαριασμός
Στο ΚΑΤ οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ

Άγριος καυγάς τα ξημερώματα στου Ζωγράφου - Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες ενώ αναζητείται ο δράστης της επίθεσης

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε νωρίς το πρωί στην περιοχή του Ζωγράφου ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου όταν ένας οδηγός ΙΧ μετά από διαπληκτισμό με τον οδηγό του λεωφορείου για τροχονομική παράβαση, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος του.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες ενώ αναζητείται ο δράστης της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

