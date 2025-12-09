Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Παναγιώτη Αχλατλή για τον ΣΚΑΪ, προηγήθηκε τροχαίο με έτερο εμπλεκόμενο όχημα.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε γύρω στις 10:00, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό ατόμου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.