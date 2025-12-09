Λογαριασμός
Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - IX κατέληξε σε είσοδο πολυκατοικίας

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 10:00, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό ατόμου

τροχαιο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Παναγιώτη Αχλατλή για τον ΣΚΑΪ, προηγήθηκε τροχαίο με έτερο εμπλεκόμενο όχημα.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε γύρω στις 10:00, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό ατόμου.


 

