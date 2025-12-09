Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για άνδρα που έχει τραυματιστεί σε σκεπή πολυκατοικίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 11:30 για έναν άνδρα που φέρεται να έχει τραυματιστεί στη σκεπή πολυκατοικίας επί της οδού Αγίας Θεοδώρας, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Αχλατλή για τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για συντηρητή ο οποίος ανέβηκε προκειμένου να εκτελέσει εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε με συνέπεια να τραυματιστεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα επί τόπου βρίσκεται και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής προκειμένου οι πυροσβέστες να καταφέρουν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο.

