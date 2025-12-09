Δολοφονία εκτιμάται ότι απέτρεψαν τα στελέχη του «ελληνικού FBI» τη Δευτέρα καθώς εντόπισαν σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στα Καλύβια βαρύ οπλισμό και μπιτόνια με βενζίνη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το «ελληνικό FBI» είχε πληροφορίες για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και παρακολουθούσαν έναν άνδρα 37 ετών. Κατά την έφοδο των αστυνομικών σε χώρο του εντόπισαν κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Σε ένα από αυτά τα οχήματα βρέθηκαν τρία καλάνσικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα αλλά και μπιτόνια με βενζίνη και γάντια. Οι Αρχές εκτιμούν πως ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη, με τέτοιο οπλισμό προετοίμαζε κάτι και πως τα μπιτόνια με τη βενζίνη ήταν για να κάψει το όχημα στη συνέχεια.

Γνωστός στις Αρχές - Είχε στραγγαλίσει γυναίκα όταν ήταν ανήλικος

Όπως προέκυψε, από την έρευνα ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στις Αρχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το 2006 είχε μπει στη φυλακή για ανθρωποκτονία ως ανήλικος καθώς είχε στραγγαλίσει μια γυναίκα. Μάλιστα, είχε δραπετεύσει αλλά τον έπιασαν ξανά και συνέχισε την έκτιση της ποινής του. Επίσης, είχε απασχολήσει τις Αρχές ξανά για όπλα και για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.