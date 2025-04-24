Συνελήφθησαν οι δυο νεαροί Ρομά, οι οποίοι είχαν αποδράσει το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα από το τμήμα Μεταγωγών της διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, στο Αγρίνιο, πηδώντας μαντρότοιχο ύψους πέντε μέτρων.

Οι δυο δραπέτες είχαν συλληφθεί στις 13 και στις 15 Απριλίου, καθώς σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ στο Αγρίνιο, τα ξημερώματα της 12ης Απριλίου, αφαιρώντας εξαρτήματα και μέρη του.

Η σύλληψη του 20χρονου και του 18χρονου έγινε στην περιοχή του Αγρινίου, έπειτα από τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και του τμήματος Μεταγωγών.

Ο 18χρονος, όπως και ο 20χρονος, παραδόθηκαν συνοδεία δικηγόρου.

Επίσης, συνελήφθη σε περιοχή στα Αη Βασιλιώτικα κρυμμένος σε τουαλέτες και άλλος Ρομά (από τους 5 συνολικά) που κατηγορείται για την διάρρηξη στο ΑΤΜ στις 12 Απριλίου.

Σύμφωνα με το agriniopress, για την υπόθεση είχαν συλληφθεί δυο αστυνομικοί (φύλακας και αξιωματικός υπηρεσίας) που είχαν υπηρεσία κατά την διάρκεια της απόδρασης των δύο Ρομά.

