Δώδεκα συλλήψεις σημειώθηκαν το Σάββατο, στο Αγρίνιο μετά από απόπειρα ληστείας και συμπλοκής ατόμων.

6 ανήλικοι ανάμεσα στους συλληφθέντες

Σύμφωνα με την αστυνομία, οκτώ άτομα συνελήφθησαν, το βράδυ του Σαββάτου (12-4-2025) στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, από τους οποίους οι έξι είναι ανήλικοι ηλικίας 14 έως και 17 ετών, ενώ ο ένας ενήλικος είναι 18 ετών και ο άλλος ενήλικος είναι γονέας συλληφθέντος.

Εις βάρος των οκτώ συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της πρόκλησης σωματικών βλαβών αδύναμων ατόμων, της πρόκλησης απλών σωματικών βλαβών, της απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερις γονείς των κατηγορούμενων ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ με τις ίδιες κατηγορίες βαρύνονται ακόμη τρεις γονείς των ανηλίκων, οι οποίοι αναζητούνται.

Τι συνέβη

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, το Σάββατο το βράδυ, (12-4-2025) στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, δύο ανήλικοι και ο 18χρονος, με τη χρήση σουγιά και έπειτα με κλομπ, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν τα κινητά τηλέφωνα τεσσάρων ανηλίκων.

Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των επτά κατηγορουμένων, στην οποία ενεπλάκη και ο πατέρας ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα τσαντάκι, που περιείχε έναν σουγιά, τον οποίο κατείχε ένας ανήλικος, που κατηγορείται για την απόπειρα ληστείας.

Ένας από τους ανήλικους διακομιστεί με υπηρεσιακό όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.