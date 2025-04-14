Στην επιστροφή των αδειών ικανότητας οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων προχωρά η Δημοτική Αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διευκολυνθεί το κοινό στις μετακινήσεις του, ενόψει του Πάσχα.

Της επιστροφής πινακίδων και αδειών εξαιρούνται οι παραβάσεις που αφορούν σταθμεύσεις οχημάτων σε ράμπες ΑμεΑ και σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία, όπως επίσης η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.

Σημειώνεται πως για την επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας και των αδειών ικανότητας οδήγησης, θα τηρηθεί η διαδικασία καταβολής του διοικητικού προστίμου. Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από M. Τρίτη ως M. Πέμπτη, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

