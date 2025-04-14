Εργατικό ατύχημα στη Λάρισα - Στο νοσοκομείο μετά από πτώση εργαζόμενος

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Μ. Δευτέρας σε εργοτάξιο στη Λάρισα.

Το συμβάν έγινε στο ύψος του κυκλικού κόμβου Αγίου Γεωργίου και ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε μετά από πτώση, αναφέρει το larissanet.gr.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να διακομίσει τον εργαζόμενο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.