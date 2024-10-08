Ένας 12χρονος έπεσε σε φρεάτιο στο Αγρίνιο με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική και αστυνομία για τη διάσωση του παιδιού.

Σύμφωνα με το agrinionews, στη συνέχεια προέκυψε πως δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός ωστόσο ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Πρόκειται για περιστατικό που συνέβη περί τις 7:20 το απόγευμα της Τρίτης σε κάθετη της Κρυστάλλη οδού όπου προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση.

Το αγόρι φέρεται να έπαιζε σε υπόγειο πολυκατοικίας, πάτησε σε ξύλινη σανίδα και να έπεσε σε κάποιου τύπου φρεάτιο.

Πηγή: skai.gr

