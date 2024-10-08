Πέθανε ο δημοσιογράφος Μπάμπης Αγρολάμπος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε την Τρίτη την απώλεια του δημοσιογράφου Χαράλαμπου (Μπάμπη) Αγρολάμπου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 7 Οκτωβρίου.

Ο Μπάμπης Αγρολάμπος γεννήθηκε το 1965, στο Διδυμότειχο Έβρου και σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Τη δημοσιογραφική του καριέρα ξεκίνησε το 1989 στην εφημερίδα «Πρώτη», καλύπτοντας το ελεύθερο ρεπορτάζ. Στη συνέχεια, εργάστηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό «902», στις εφημερίδες «Αναγνώστης», «Τέταρτη Εξουσία», «Επενδυτής» και στο περιοδικό «Επτάμισυ». Από το 1992, ξεκίνησε να εργάζεται στον ραδιοφωνικό σταθμό «Flash 96,1», αρχικά ως υπεύθυνος ρεπορτάζ και στη συνέχεια ως αρχισυντάκτης. Κατά διαστήματα, συνεργάστηκε σε εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών «ΣΚΑΪ» και «MEGA». Παρέμεινε στην «Ελευθεροτυπία» από το 2008 έως το κλείσιμο της εφημερίδας ενώ από το 2013 εργαζόταν στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Ο Μπάμπης Αγρολάμπος διακρίθηκε για την επαγγελματική του συνέπεια, την εργατικότητα και τη σοβαρότητα που επεδείκνυε σε όλα τα ρεπορτάζ με τα οποία απασχολήθηκε. Άνθρωπος αξιοπρεπής, σεμνός, πράος, με ακέραιο χαρακτήρα, εργάστηκε σκληρά και με ευσυνειδησία. Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στάθηκε αλληλέγγυος προς τους συναδέλφους και είχε συμμετοχή σε κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες. Από τον Νοέμβριο του 2008 έως τον Μάιο του 2010, ήταν μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες με τις καθοριστικές παρεμβάσεις του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια, τα παιδιά, και τους φίλους του αγαπημένου μας Μπάμπη.

Τα στοιχεία της κηδείας του Μπάμπη Αγρολάμπου θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.