Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική. Η υπηρεσία ύδρευσης της Νέας Τρίγλιας, εντόπισε πρόσφατα υπερβάσεις στα επίπεδα αρσενικού στο επεξεργασμένο νερό που διατίθεται στο δίκτυο ύδρευσης.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ο δήμος Νέας Προποντίδας εξέδωσε σύσταση προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Νέας Τρίγλιας και Νέων Πλαγίων να αποφεύγουν τη χρήση του νερού για πόση και μαγείρεμα, περιορίζοντάς το μόνο σε χρήσεις υγιεινής (π.χ. πλύσιμο).

Για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τα νόμιμα όρια συγκέντρωσης αρσενικού, η δημοτική αρχή σκοπεύει να εγκαταστήσει επιπλέον εξοπλισμό επεξεργασίας στην υπάρχουσα μονάδα, προσθέτοντας ένα επιπλέον στάδιο καθαρισμού.

Οι διαδικασίες προμήθειας του εξοπλισμού έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, θα διατίθεται καθαρό νερό στις κοινότητες μέσω βυτιοφόρων οχημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το τελευταίο διάστημα λόγω της λειψυδρίας, της υπεράντλησης και των αυξημένων αναγκών τους καλοκαιρινούς μήνες έχει παρατηρηθεί επιδείνωση της ποιότητας του αντλούμενου προς επεξεργασία νερού. Παρά την αδιάλειπτη για 15 χρόνια λειτουργία μονάδας απομάκρυνσης αρσενικού, έχουν αρχίσει να παρατηρούνται υπερβάσεις στη συγκέντρωση του αρσενικού στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας.

Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση στην μονάδα ενός επιπλέον σταδίου επεξεργασίας για συμπληρωματική απομάκρυνση του αρσενικού, ώστε το νερό κατά την τελική έξοδο να είναι κάτω από το οριζόμενο όριο της κείμενης νομοθεσίας. Οι διαδικασίες για την προμήθεια των επιπλέον μηχανημάτων έχουν ήδη ξεκινήσει.

Για το διάστημα που θα διαρκέσει η εγκατάσταση της επιπλέον μονάδος, ο Δήμος μας θα μεταφέρει συνεχώς νερό με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών στις Κοινότητες Ν. Τρίγλιας και Ν. Πλαγίων.

Προτείνουμε στους κατοίκους των προαναφερόμενων Κοινοτήτων να χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου ύδρευσης για χρήσεις υγιεινής και όχι για πόση και μαγείρεμα. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση στην μονάδα του επιπλέον σταδίου επεξεργασίας, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

Πηγή: skai.gr

