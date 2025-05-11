Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τους «ομαδικούς θανάτους» ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Αγρινίου λόγω των επιπλοκών της Covid-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας άσκησε ο εισαγγελέας Αγρινίου.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε για το αδίκημα της έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος κατά μελών της διοίκησης του νοσοκομείου Αγρινίου και μελών της νοσηλευτικής υπηρεσίας, αλλά και κατά άλλων προσώπων που τυχόν θα προκύψουν από την ανάκριση.

Κατά την περίοδο της πανδημίας, είχαν νοσηλευτεί στη ΜΕΘ Αγρινίου 41 ασθενείς με Covid-19. Η θνητότητα έφτασε στο 100%, καθώς οι 40 ασθενείς, ηλικίας από 40 έως 67 ετών, πέθαναν εντός του νοσοκομείου -και σε αυτούς αφορά η άσκηση ποινικών διώξεων – και ο ένας την επομένη του εξιτηρίου.

Η υπόθεση εισήχθη για τακτική ανάκριση στον ανακριτή Αγρινίου, όπου θα κληθούν ν’ απολογηθούν οι κατηγορούμενοι και να καταθέσουν συγγενείς θανόντων, πραγματογνώμονες ιατροί κ.λπ.

Η άσκηση ποινικής δίωξης έρχεται έπειτα από τέσσερα χρόνια νομικών ενεργειών συνολικά 17 οικογενειών εκλιπόντων που αναζητούν απαντήσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησο».

Κλειδί οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης

Η υπόθεση κινδύνευε να τεθεί στο αρχείο. Κλειδί για την εξέλιξή της είναι στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ιατρικής πραγματογνωμοσύνης που συντάχθηκαν από δύο γιατρούς και υποβλήθηκαν αρμοδίως. Πρόκειται για γιατρούς νοσοκομείου της Αθήνας, που ανέλαβαν να μελετήσουν τους ιατρικούς φακέλους των θανόντων και να καταλήξουν ως φαίνεται σε συμπεράσματα, που άνοιξαν τον δρόμο για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών κατά συγκεκριμένων προσώπων, για το κακούργημα της έκθεσης σε κίνδυνο.



Στο πλαίσιο της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης με εντολή του εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Ευριπίδη Νικολάου, προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου, τον Ιούνιο του 2021, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του δικηγόρου Θανάση Διαμαντόπουλου, οι ιατρικές πραγματογνωμοσύνες ανατέθηκαν σε συνολικά εννέα γιατρούς νοσοκομείων σε Πάτρα και Αττική.

Η προσπάθεια είχε αποβεί άκαρπη, καθώς επικαλέστηκαν φόρτο εργασίας και αδυναμία να διεκπεραιώσουν το αίτημα, με αποτέλεσμα Προσπάθεια που απέβη άκαρπη, καθώς επικαλούμενοι φόρτο εργασίας δήλωσαν «αδυναμία» να διεκπεραιώσουν το σχετικό αίτημα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έρευνα για δύο χρόνια.

Μετά την εισαγγελική παρέμβαση, ο διοικητής του νοσοκομείου Αγρινίου είχε αναγκαστεί σε παραίτηση, κατόπιν αιτήματος του τότε αναπληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Μηνυτήρια αναφορά

Το επίμαχο χρονικό διάστημα, των αλλεπάλληλων θανάτων – όπως έχει γίνει γνωστό – δεν υπήρξε αίτημα από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Αγρινίου για ενίσχυση της ΜΕΘ Covid -19 με εξειδικευμένο προσωπικό. Αντίθετα, παρότι αποτελούσε το πιο νευραλγικό Τμήμα στέλνονταν επικουρικοί και ανειδίκευτοι γιατροί.

Το περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς αναφέρεται ξεκάθαρα σε διοικητικές και ποινικές ευθύνες της Διοίκησης του Νοσοκομείου Αγρινίου, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενα αδικήματα κακουργηματικής φύσης. Επίσης, υποστηρίζεται ότι η διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας διαχειρίστηκε το νοσηλευτικό και επικουρικό προσωπικό με κριτήρια προσωπικών σκοπιμοτήτων.

Περιλαμβάνει, επιπλέον, δημοσιεύματα που αφορούν σε σοβαρότατες ευθύνες και παραλείψεις της διοίκησης του ΓΝ Αγρινίου και επί λέξει σημειώνεται: «… τίθεται εν αμφιβόλω, τόσο η υλικοτεχνική υποδομή του Νοσοκομείου αυτού, καθώς και η επιστημονική επάρκεια του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού».

