Συγκινητικό βίντεο: 21χρονη στη Θεσσαλονίκη επαναφέρει στη ζωή γατάκι που είχε πέσει σε φρεάτιο

Η 21χρονη νοσηλεύτρια στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να επαναφέρει με μαλάξεις το άτυχο μικρό γατάκι που έπεσε χθες το απόγευμα στο φρεάτιο

Θεσσαλονίκη: 21χρονη επαναφέρει στη ζωή γατάκι που είχε πέσει σε φρεάτιο

Σε μια αξιέπαινη πράξη προέβη μια οικογένεια στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Πατέρας και κόρη έσωσαν ένα νεογέννητο γατάκι που είχε πέσει σε φρεάτιο και το παρέδωσαν στη μαμά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Ο πατέρας της οικογένειας μόλις αντιλήφθηκε ότι το γατάκι βρισκόταν στο φρεάτιο, χωρίς δεύτερη σκέψη, σήκωσε το καπάκι και έβγαλε έξω το γατάκι.

Η κόρη της οικογένειας διαπίστωσε ότι το γατάκι δεν είχε τις αισθήσεις του. Η 21χρονη νοσηλεύτρια άρχισε με μαλάξεις να προσπαθεί να επαναφέρει το άτυχο τετράποδο. Οι προσπάθειες της απέδωσαν. Λίγα λεπτά αργότερα το γατάκι επέστρεψε στην αγκαλιά της μαμάς του.

«Θα το ξαναέκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Οφείλουμε να βοηθάμε οποιονδήποτε έχει την ανάγκη μας, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ζώο. Αυτό μάθαμε από τους γονείς μας» δήλωσε στο thestival, η 21χρονη νοσηλεύτρια, Ελένη Γκουσμπουνάρη.

Θεσσαλονίκη: 21χρονη νοσηλεύτρια επαναφέρει στη ζωή γατάκι που είχε πέσει σε φρεάτιο

