Φθιώτιδα: 14χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από κροτίδα στην Ανάσταση

Η χαρά της Ανάστασης του Κυρίου μετατράπηκε σε λύπη από τη μία στιγμή στην άλλη για 14χρονο στη Μαλεσίνα, ο οποίος με μια παρέα φίλων του θέλησε να διασκεδάσει πετώντας δυναμιτάκια μετά το «Χριστός Ανέστη», όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Συγκεκριμένα τα παιδιά βρισκόντουσαν στην πλατεία του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης και το δυναμιτάκι που πέταξε ο 14χρονος δε φάνηκε να σκάει.

Τότε έκανε το λάθος να πάει να το πιάσει και εκείνη την ώρα έσκασε μέσα στο χέρι του. Σοκαρισμένα και τα υπόλοιπα παιδιά δεν ήξεραν τι να κάνουν με ένα από αυτά τελικά να ειδοποιεί το ΕΚΑΒ.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και από κει στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Δυστυχώς, και εκεί δεν μπορούσαν να προσφέρουν και πολλά πράγματα και ο 14χρονος διεκομίσθη σε Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται φέροντας βαρύτατο τραύμα στο χέρι του.

Πηγή: skai.gr

