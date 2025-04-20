Δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα στη Ματαράγκα του Δήμου Αγρινίου.
Ο 28χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στα δάχτυλα του χεριού του από κροτίδα που έσκασε υπό συνθήκες που ερευνώνται.
Ο άνδρας διακομίσθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο του Αγρινίου και από εκεί θα μεταφερθεί σε Νοσοκομείο της Πάτρας ή στο ΚΑΤ της Αθήνας όπου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακρωτηριασμού δαχτύλων.
Η διακομιδή κρίθηκε απαραίτητη καθώς για την επέμβαση απαιτούνται τόσο εξειδικευμένος νευροχειρουργός όσο και μηχανήματα που δεν διαθέτει το Νοσοκομείο του Αγρινίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.