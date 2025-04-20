Δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα στη Ματαράγκα του Δήμου Αγρινίου.

Ο 28χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στα δάχτυλα του χεριού του από κροτίδα που έσκασε υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Ο άνδρας διακομίσθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο του Αγρινίου και από εκεί θα μεταφερθεί σε Νοσοκομείο της Πάτρας ή στο ΚΑΤ της Αθήνας όπου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακρωτηριασμού δαχτύλων.

Η διακομιδή κρίθηκε απαραίτητη καθώς για την επέμβαση απαιτούνται τόσο εξειδικευμένος νευροχειρουργός όσο και μηχανήματα που δεν διαθέτει το Νοσοκομείο του Αγρινίου.

Πηγή: skai.gr

