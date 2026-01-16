Καταγγελία στον ΣΚΑΪ για τα προγράμματα Τουρισμού από μητέρα 10 παιδιών - «Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές»

Η Μαρία Παλιάκη, πολύτεκνη μητέρα, με 10 παιδιά έκανε καταγγελία στον ΣΚΑΪ για τα προγράμματα Τουρισμού και το τέλος ταξινόμησης.

Όπως ανέφερε αρχικά: «Εδώ και 4 χρόνια, οικογένειες από 5 παιδιά και πάνω στερούμαστε τη δυνατότητα να πάμε διακοπές. Ο κόσμος έχει φτάσει στο χτένι πια γιατί βλέπουμε πως αυτό γίνεται συστηματικά, σε πολλά νομοσχέδια. Θα μου πείτε οι διακοπές μας έλειπαν; Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Απορώ πώς ο πρωθυπουργός, που έχει βάλει γυναίκες υπουργούς, με παιδιά σε υπουργεία που αφορούν οικογένειες, οι ίδιες είναι οι πιο αμείλικτες. Η κ. Κεφαλογιάννη απορώ έχει κάτι προσωπικό με τους υπερπολύτεκνους;», είπε, αναφερόμενη στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.

Και σημείωσε η κ. Παλιάκη, «τα εισοδηματικά κριτήρια σταματάνε στα 4 παιδιά (…) πρέπει να γίνει κάτι». «Και στον Κοινωνικό Τουρισμό της κ. Μιχαηλίδου γίνεται αυτό. Και μας είχε υποσχεθεί από πέρυσι ότι θα το αλλάξει και δεν το άλλαξε», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

