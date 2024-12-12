Άγιος Σπυρίδωνας: Γιορτάζει σήμερα η Κέρκυρα και ο Πειραιάς

Μεγάλη ημέρα σήμερα για την Κέρκυρα καθώς το νησί γιορτάζει τον Πολιούχο της, Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος είναι επίσης και πολιούχος Άγιος του Πειραιά.

Ανήμερα της εορτής του Αγίου, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, οι φιλαρμονικές του τόπου παρελαύνουν στα καντούνια παιανίζοντας εύθυμα εμβατήρια αλλά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Στην Κέρκυρα λένε ότι ο «Άγιος Σπυρίδωνας πολλές φορές βγαίνει από την εκκλησιά του και γυρίζει για να βοηθήσει εκείνους που τον επικαλούνται. Γι’ αυτό λιώνει τα υποδήματά του, και οι Κερκυραίοι του τ’ αλλάζουν συχνα». (Νικόλαος Πολίτης, "Παραδόσεις").

Η ιστορία της Κέρκυρας είναι βαθιά συνδεδεμένη με τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς εκεί φυλάσσεται το ιερό σκήνωμά του.

Ο ΑγιοςΣπυρίδων εκοιμήθη το 348 μ.Χ. Το λείψανό του κατά τον 7ο αιώνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να προφυλαχθεί από τις επιδρομές των αλλοθρήσκων Αράβων στην Κύπρο. Μετά την άλωση της Πόλης το 1453 μεταφέρθηκε για ασφάλεια στην ενετοκρατούμενη Κέρκυρα, η οποία από τότε συνδέεται στενά με τον Άγιο και οι κάτοικοί της επικαλούνται το όνομά του σε κάθε δύσκολη περίσταση.

Μερικά από τα θαύματα του, όπως η σωτηρία των κατοίκων από λιμό, η απομάκρυνση των Τούρκων που πολιορκούσαν το νησί το 1716, η απαλλαγή του νησιού από την επιδημία της πανούκλας το 1629 και 1673, αποδείχθηκαν σωτήρια για το νησί.

Ο λαός της Κέρκυρας τιμά τον πολιούχο της μεγαλοπρεπώς με λιτανείες, πολλές φορές στη διάρκεια του έτους: στις 11 Αυγούστου όπου γιορτάζεται η σωτηρία του νησιού από την πολιορκία των Τούρκων το 1716, στις 12 Δεκεμβρίου που γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου, την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη και την Κυριακή των Βαΐων για την απαλλαγή του νησιού από την επιδημία της πανούκλας αντίστοιχα το 1629 και 1673 και το Μεγάλο Σάββατο για τη σωτηρία των κατοίκων από λιμό.

Γιορτάζει σήμερα και ο Πειραιάς

Για αρκετούς αιώνες στον ερημωμένο Πειραιά το μόνο κτίσμα που υπήρχε ήταν το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα, στη θέση που βρίσκεται ο σημερινός Ιερός Ναός. Το μοναστήρι είχε κατασκευαστεί το 11ο με 12ο αιώνα μ.Χ.

Η Μονή είχε το προσωνύμιο «του Δράκου» και ο εκάστοτε ηγούμενός της χαρακτηριζόταν ως «Σπυριδωνίτης».Η Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος ήταν πλούσιο μοναστήρι, οχυρωμένο για το φόβο των πειρατών (καστρομονάστηρο).

Μάλιστα εκεί το 1835 ορκίστηκαν οι πρώτες Δημοτικές Αρχές του Πειραιά.

Ο σημερινός ναός χτίστηκε επί δημαρχίας Δημ. Μουτσοπούλου κατά τα έτη 1868-75 στα θεμέλια του παλαιού ναού της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνος (11ο/12ο αι.).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.