Θανατηφόρο τροχαίο στις Μοίρες: Νεκρός ο οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης στις Μοίρες Ηρακλείου όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ.

Σύμφωνα με το e-mesara.gr και το cretalive.gr το δυστύχημα σημειώθηκε δίπλα στην παιδική χαρά απέναντι από το Ηρώο των Μοιρών. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικίας 40 περίπου χρόνων δικυκλιστής.

Πηγή: skai.gr

