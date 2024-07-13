Κατερίνη: Σύλληψη 70χρονου για κλοπές με «λεία» 50.000 ευρώ

Κοσμήματα και μετρητά - συνολικής αξίας σχεδόν 50.000 ευρώ - φέρεται να απέσπασε τον τελευταίο καιρό από σπίτια, ένας ηλικιωμένος που συνελήφθη σε περιοχή της Πιερίας. Πρόκειται για 70χρονο, υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος κατά τη σύλληψή του επέδειξε κλεμμένη αστυνομική ταυτότητα, την οποία είχε παραποιήσει.

Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι κατά το διάστημα από 26 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2024, διέπραξε εννέα κλοπές σε περιοχή της Πιερίας, εκ των οποίων οι τρεις σε απόπειρα, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.725 ευρώ και κοσμήματα αξίας 46.325 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

Σε βάρος του εκκρεμούσε επιπλέον απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 11 μηνών για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

