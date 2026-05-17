Υποσιτισμένα, αν και χωρίς σημάδια σωματικής κακοποίησης, διαπιστώθηκε ότι είναι τα τρία ανήλικα παιδιά (ένα 7χρονο αγοράκι και δύο κοριτσάκια 5 και 3 ετών) που απομακρύνθηκαν από διαμέρισμα-τρώγλη στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από ανώνυμη καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, με τους γείτονες να αποκαλύπτουν πως τα παιδιά κυκλοφορούσαν γυμνά στους δρόμους ακόμη και τον χειμώνα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε γίνει αντίστοιχη καταγγελία και πριν από περίπου δύο χρόνια από έναν γείτονα για αυτές τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτό το διαμέρισμα.

Τότε οι αστυνομικοί είχαν πάει, είχαν μιλήσει με τον πατέρα του, είχαν κάνει κάποιες συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ενώ υπήρξε και μια ενημέρωση στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Ο παππούς των παιδιών ανέφερε πως υπήρχε κοινωνική λειτουργός, η οποία είχε πάει στο σπίτι, είχε δει ακριβώς που μένουν τα παιδιά, είχε συνομιλήσει και με τη μητέρα, ωστόσο δεν είχε γίνει καμία ενέργεια όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναγκάζονται να μεγαλώνουν σε αυτό το περιβάλλον.

Στο σπίτι, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως υπήρχαν μπάζα στα παιδικά κρεβατάκια. Στο μπαλκόνι βρίσκονταν κάποια παιδικά παιχνίδια μέσα στη σκόνη, δίπλα από άπλυτα ρούχα ενώ το σπίτι έχει μουχλιασμένους τοίχους και σάπια κουφώματα.

Για την υπόθεση μίλησε στο EΡTNews και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε: «Αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Βέβαια, μας έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια, ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία.

Προφανώς και όταν ένα παιδί και μάλιστα σε τόσο μικρές ηλικίες, όσους συναντήσαμε εμείς και στις δύο αυτές οικίες, μεγαλώνει σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ερωτήματα για το πόσο το παιδί είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή όχι. Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής.

Στη συνέχεια βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί.

Γι’ αυτό άλλωστε ακολουθείται από την αστυνομία και η αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά.

Μας έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις, ότι κατανοούν απόλυτα ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τα παιδιά, όμως δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν, να μεταφερθούν σε άλλη οικία σε καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν απευθύνθηκαν ποτέ σε κάποια υπηρεσία ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια.

Εμάς μας προέκυψε ότι μετά από καταγγελία κάποιου πολίτη φτάσαμε εκεί και εμείς και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις πρέπει να πω ότι η καταγγελία που φτάνει στην αστυνομία δεν αφορά αυτό ακριβώς το αδίκημα, τις εκθέσεις, τις κακές συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί. Συνήθως συνοδεύεται και με κακοποίηση των παιδιών. Εδώ έχουμε δει όμως δυο διαφορετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κακοποίηση.

Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα αρχικά τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για να δούμε πού θα μετακινηθούν και θα μεταφερθούν αυτά τα παιδιά. Και αυτό βέβαια μας βοηθάει πολύ και το Χαμόγελο του Παιδιού για τη μεταφορά των παιδιών σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά στον εισαγγελέα για να δούμε αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεσης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.