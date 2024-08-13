Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πήλιο

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π

UPDATE: 18:38
φωτιά

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις Μούσγες Μαγνησίας, στο Πήλιο. Η εστία της φωτιάς βρισκόταν κοντά σε σπίτια, τα οποία ωστόσο δεν κινδύνευσαν. 

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.

