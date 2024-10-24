Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στην πρώτη δενδροφύτευση της σεζόν, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024, στις 11:00 π.μ., στην Αργυρούπολη. Με στόχο να φυτευτούν 50.000 δέντρα σε όλη την Ελλάδα, αυτή η δενδροφύτευση σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεγάλης προσπάθειας για την αναγέννηση των δασών μας.

Από την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024 και κάθε Κυριακή μέχρι τον Μάρτιο του 2025, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να πρασινίσουμε την Ελλάδα από άκρη σ’ άκρη.

Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για την δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών.

Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Σημείο συνάντησης: Δασικό φυλάκιο Αργυρούπολης, στο τέρμα της οδού Διγενή Ακρίτα. Η συμμετοχή σας είναι πιο σημαντική από ποτέ, για να δημιουργήσουμε μαζί πιο ανθεκτικά δάση. Σας περιμένουμε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ.! Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε τον στόχο μας και να πρασινίσουμε την Ελλάδα!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.