Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά αποξηραμένου φλοιού κανέλας, προέλευσης Βιετνάμ, στην οποία διαπιστώθηκε η παρουσία του μη εγκεκριμένου για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσθέτου διοξειδίου του θείου Ε220.

Επίσης, το εν λόγω πρόσθετο προσδιορίστηκε σε συγκέντρωση άνω των 10mg/kg χωρίς να αναγράφεται στην επισήμανση.

Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg είναι αλλεργιογόνα συστατικά και μπορούν να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτά.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης ‘Κανέλα-Αποξηραμένος φλοιός’ και εμπορική ονομασία “Σκλαβενίτης”, σε συσκευασία των 50,0g, με αριθμό παρτίδας Lot 2405300840 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28/05/2026.

Η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. έχει ήδη αποσύρει το προϊόν από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν και είναι αλλεργικοί στα θειώδη να μην το χρησιμοποιήσουν.

Πηγή: skai.gr

